بوتين: روسيا لا تخطط حالياً للانسحاب من سوريا

الشارقة 24 – رويترز:

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس، أن بلاده لا تخطط حالياً للانسحاب من سوريا، مُضيفاً أن الجيش سيبقى هناك ما دام ذلك في مصلحة روسيا.

وقال أثناء حواره التلفزيوني السنوي، "نحن لا نقيم منشآت طويلة الأجل هناك، وإذا استدعى الأمر يمكننا سحب قواتنا سريعاً جداً دون خسائر مادية".

وتابع قوله "لكن في الوقت الحالي، نحن نحتاجها هناك، فهي تنفذ أعمالاً مهمة، بما فيها توفير الأمن لروسيا في المنطقة، ودعم مصالحنا على الصعيد الاقتصادي".

ومن جانب آخر، حذر الرئيس بوتين أوكرانيا من عمل عسكري في شرق البلاد أثناء كأس العالم الذي سينطلق في روسيا الأسبوع المقبل.

وقال بوتين "آمل ألا تحدث أي استفزازات، لكن إذا حدث ذلك، فستكون لها حسب اعتقادي عواقب وخيمة للغاية على دولة أوكرانيا بشكل عام".