رئيس الوزراء الأردني المكلف: سنسحب مشروع ضريبة الدخل

الشارقة 24 – أ.ف.ب:

أعلن رئيس الوزراء الأردني المكلف عمر الرزاز الخميس، التوصل إلى توافق على سحب مشروع قانون ضريبة الدخل المثير للجدل الذي أثار حركة احتجاج واسعة في المملكة منذ اسبوع.

وقال الرزاز للصحافيين، رداً على سؤال إن كانت الحكومة تنوي سحب القانون بعد أداء اليمين المتوقع الأسبوع المقبل، "بالتأكيد سيكون ذلك".

وأوضح أنه بعد التشاور مع مجلس النواب ومجلس الأعيان، هناك توافق على سحب مشروع قانون ضريبة الدخل لأسباب عديدة، أولها أنه سيحتاج ويتطلب نقاشاً وحواراً عميقاً يأخذ مجراه حتى نصل للقانون لأنه يؤثر على الجميع.

وتابع الرزاز "ثانياً القانون لا يجب أن يدرس بمفرده وإنما الأثر الضريبي الكلي على المواطن، سنأخذ الأثر الضريبي الكامل بعين الاعتبار عند دراسته".

من جهته، أكد رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز للصحافيين أنه بعد أداء القسم الدستوري سيسحب رئيس الوزراء القانون، مشيراً إلى أن هذه رسالة إلى الشعب لوقف الاحتجاجات، وطالب الجميع بتهدئة الوضع وتهدئة النفوس وتهدئة الاحتجاجات.

والتقى الرزاز بعد الظهر ممثلي النقابات المهنية الذين اعترضوا بشدة على مشروع القانون ونفذوا إضرابين عن العمل.