المقدشي يثمن دعم التحالف العربي للشرعية اليمنية

الشارقة 24 – واس:

أكد مستشار القائد الأعلى للقوات المسلحة اليمنية، القائم بأعمال وزير الدفاع الفريق الركن محمد ‏علي المقدشي، أن دعم وإسناد دول التحالف العربي الداعمة للشرعية ومشاركتهم في العمليات العسكرية إلى جانب الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في ‏بلاده، كان له فضل في تحقيق الانتصارات المستمرة ضد الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران، ‏وفي إعادة بناء القوات المسلحة اليمنية.‏

وأضاف في تصريح صحافي، بمناسبة الذكرى الثالثة لعملية إعادة تأسيس وبناء الجيش الوطني ‏اليمني، أن المؤسسة العسكرية اليمنية باتت اليوم في أتم الاستعداد والجهوزية لاستكمال مهام ‏وتلبية تطلعات وآمال الشعب اليمني في استعادة أمنه واستقراره وبناء مستقبله والانتقال للدولة ‏الاتحادية.‏

وأكد المسؤول اليمني، أن المؤسسة العسكرية اليمنية ستظل الضامنة لاستكمال دحر ‏الانقلاب الحوثي، ومكافحة الإرهاب والتطرف وضمان أمن واستقرار اليمن ودول الجوار ‏والمنطقة وأمن الملاحة الدولية.‏