المقدشي يثمن دعم التحالف العربي للشرعية اليمنية

الشارقة 24 – واس:
أكد مستشار القائد الأعلى للقوات المسلحة اليمنية، القائم بأعمال وزير الدفاع الفريق الركن محمد علي المقدشي، أن دعم وإسناد دول التحالف العربي الداعمة للشرعية ومشاركتهم في العمليات العسكرية إلى جانب الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في بلاده، كان له فضل في تحقيق الانتصارات المستمرة ضد الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران، وفي إعادة بناء القوات المسلحة اليمنية.
وأضاف في تصريح صحافي، بمناسبة الذكرى الثالثة لعملية إعادة تأسيس وبناء الجيش الوطني اليمني، أن المؤسسة العسكرية اليمنية باتت اليوم في أتم الاستعداد والجهوزية لاستكمال مهام وتلبية تطلعات وآمال الشعب اليمني في استعادة أمنه واستقراره وبناء مستقبله والانتقال للدولة الاتحادية.
وأكد المسؤول اليمني، أن المؤسسة العسكرية اليمنية ستظل الضامنة لاستكمال دحر الانقلاب الحوثي، ومكافحة الإرهاب والتطرف وضمان أمن واستقرار اليمن ودول الجوار والمنطقة وأمن الملاحة الدولية.