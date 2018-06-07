قطار الحرمين ينقل 800 مسافر بين مكة والمدينة

الشارقة 24 – واس:

أعلنت إدارة مشروع قطار الحرمين السريع، أنها استضافت أكثر من 800 مسافر تنقلوا بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، في أربع رحلات بواقع رحلتين من الاتجاهين.

وأكد رئيس هيئة النقل العام الرئيس العام المكلف للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية، الدكتور رميح بن محمد الرميح، أن الإقبال الكبير من المواطنين والمعتمرين القاصدين للمدينتين المقدستين محل تقدير واعتزاز جميع العاملين في مشروع قطار الحرمين السريع، مبيناً أن مدة الرحلة في هذه المرحلة التجريبية أطول من المستهدف لها وهي 2:30 ساعة مع التوقف في المحطات الوسطية، وساعتين فقط في الرحلات المباشرة بين المدينتين المقدستين، بالتزامن مع استكمال جاهزية المحطات وتوفير كافة الخدمات فيها.

وأوضح الرميح أن أولى الرحلات المجانية المخصصة للمواطنين انطلقت في الأول من يونيو الجاري من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة.

وقال إنه تم الاتفاق مع التحالف الإسباني المشغل لقطار الحرمين على إطلاق هذه الرحلات المجانية في نهاية كل أسبوع حتى بدء التشغيل التجاري والمستهدف أن يكون في شهر سبتمبر من العام الجاري.

يذكر أن مشروع قطار الحرمين السريع، يُعد أضخم مشروع نقل سككي في المنطقة، وهو قطار كهربائي تصل سرعته الـ 300 كلم في الساعة، ويمر بخمس محطات على امتداد 450 كلم في كل من مكة المكرمة، المدينة المنورة، مدينة الملك عبد الله الاقتصادية برابغ، مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، ومدينة جدة، وتبلغ عدد القطارات فيه 35 قطاراً، وكل قطار مكون من 13 عربة، ويستوعب كل قطار 417 راكباً في الرحلة الواحدة، وتصل الطاقة الاستيعابية للمشروع إلى 60 مليون راكب في السنة.