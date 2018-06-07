الرئيس المصري يُكلّف مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة

الشارقة 24 – وام:

أعلن بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كلّف، يوم الخميس، الدكتور مصطفى كمال مدبولي بتشكيل الحكومة المصرية الجديدة.

وكان مدبولي، قد تولى منصب القائم بأعمال رئيس الوزراء المصري، خلال سفر رئيس الوزراء السابق المهندس شريف إسماعيل للعلاج بالخارج.

وشغل الدكتور مصطفى مدبولي، من نوفمبر 2012 حتى آخر فبراير 2014 منصب المدير الإقليمي للدول العربية "برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية–الهابيتات"، ومن سبتمبر 2009 حتى نوفمبر 2011 رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني بوزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، ومن إبريل 2008 إلى سبتمبر 2009 رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني "ندباً"، وأستاذ باحث دكتور بمعهد بحوث العمارة والإسكان بالمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، ومن أكتوبر 2007 إلى إبريل 2008 نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني للتخطيط الإقليمي والبحوث والدراسات "ندباً"، ومن يناير 2000 إلى يونيو 2004 المدير التنفيذي لمعهد التدريب والدراسات الحضرية بمركز بحوث الإسكان والبناء بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وحصل مدبولي على درجة الدكتوراه في الهندسة المعمارية تخصص تخطيط مدن، من كلية الهندسة جامعة القاهرة عام 1997، بنظام الإشراف المشترك مع معهد التخطيط القومي والإقليمي والعمراني بكلية العمارة جامعة كارلسروه بألمانيا، وحصل على دبلوم الدراسات المتقدمة في مجال التخطيط العمراني–إدارة العمران من معهد دراسات الإسكان والتنمية الحضرية – روتردام – هولندا – 1993، ودرجة ماجستير الفلسفة في الهندسة المعمارية – تخصص تخطيط مدن من كلية الهندسة – جامعة القاهرة – 1992، وحصل على درجة البكالوريوس في الهندسة المعمارية – كلية الهندس – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جداً.