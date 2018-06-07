مصرع 86 حوثياً و"التحالف" يدمر تحصينات الميليشيات جنوبي الحديدة

الشارقة 24 – وام:

شنت قوات التحالف العربي، في جبهة الساحل الغربي لليمن، قصفاً جوياً ومدفعياً على مواقع وتجمعات ميليشيات الحوثي الإيرانية ما أسفر عن تدمير تعزيزاتها وتحصيناتها في مديريتي بيت الفقيه والدريهمي جنوبي الحديدة، وذلك بمشاركة وإسناد من القوات المسلحة الإماراتية .

كما استهدفت مقاتلات ومدفعية التحالف مواقع وتعزيزات الحوثيين في مناطق شرق المشرعي، وأطراف الجراحي، وغرب الحسينية وسط فرار عناصر الميليشيات تجاه الجبال، وحالة من الارتباك والهلع في صفوفها .

ولقي 86 حوثياً مصرعهم في غارات لمقاتلات التحالف العربي ومواجهات مع قوات المقاومة اليمنية المشتركة، في جبهات الحديدة، فيما تنفذ قوات المقاومة اليمنية المشتركة عمليات تطهير لجيوب وأوكار الحوثيين في مزارع الطائف، والنخيلة بمديرية الدريهمي، استعداداً لمعركة تحرير الحديدة.

وتواصل المقاومة اليمنية المشتركة، حشد قواتها المدربة وتثبيت مواقعها تأهباً واستعداداً للمعركة الكبرى، وتحرير الحديدة من ميليشيات الحوثي الإيرانية، ليفصل القوات عن مطار الحديدة بضعة كيلو مترات .

وقطعت قوات المقاومة اليمنية شوطاً كبيراً بتحريرها أكثر من 90 كيلو متراً من ميناء الحيمة وصولاً إلى مديرية الدريهمي جنوب الحديدة في فترة وجيزة، وسط استمرار عمليات عسكرية نوعية لتطهير مراكز مديرية التحيتا وزبيد وبيت الفقيه من عناصر ميليشيات الحوثي الإيرانية، والمناطق الشرقية المحاذية للشريط الساحلي، وذلك ضمن الاستعدادات المكثفة لتحرير مدينة الحديدة، لتتلقى بذلك عناصر الميليشيات ضربات قاصمة في مختلف جبهات الساحل الغربي، وخسائر بشرية وميدانية كبيرة، في ظل حالة من الارتبك والانهيار في صفوف مقاتليها، الذين يفرون من جبهاتهم ومواقعهم تحت وقع نيران المقاومة اليمنية المشتركة.