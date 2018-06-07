مصرع 4 عناصر من قوات الجيش الليبي خلال معارك في درنة

الشارقة 24 – واس:

لقي 4عناصر من قوات الجيش الليبي مصرعهم وأصيب 9 آخرين خلال المعارك الدائرة جنوبي وغربي مدينة درنة، الأربعاء.

وأكد مصدر محلي في تصريح صحافي أن مناطق شيحا الغربية وشارع المغار وجزء من محيط مسجد الصحابة تعد المناطق الوحيدة التي ما تزال تشهد مواجهات من قبل قوات الجيش لدحر الجماعات الإرهابية التي تتحصن بها.

يذكر أن القوات الليبية سيطرت خلال معاركها ضد الإرهابيين مؤخراً على كورنيش درنة ومحيطه بالكامل، وكذلك أحياء حي السلام وشعبية غازي وعمارات الجبل غربي المدينة، وتم تطهيرها من الجماعات الإرهابية.