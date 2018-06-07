مصر تتوعد بالتصدي لمحاولات استهداف أمنها القومي

الشارقة 24 – وام:

شدد الفريق أول صدقى صبحي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري، على أن القوات المسلحة ماضية في التصدي بكل حسم لأي محاولات تستهدف المساس بأمن مصر القومي، مشدداً على أن رجال القوات المسلحة المصرية أقسموا على تأمين وحماية الوطن وسلامة أراضيه ضد كافة المخاطر والتحديات.

جاء ذلك، خلال مشاركته في حفل إفطار الضباط والصف الضباط والصناع العسكريين والجنود من مقاتلي الجيش الثالث الميداني، وقيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب، والمنطقة الجنوبية العسكرية ورجال الوحدات الخاصة من الصاعقة والمظلات، وعدد من أعضاء هيئة تدريس وطلبة معهد ضباط الصف المعلمين.

وأشار صبحي إلى النجاحات التي حققتها العملية الشاملة "سيناء 2018"، مؤكداً على الاستمرار بكل قوة وعزم لدحر جذور الإرهاب بشمال سيناء.

وأوضح صبحي أن القوات المسلحة المصرية تزداد يوماً بعد يوم قدرة وجاهزية على تأمين وحماية الدولة المصرية بما وصلت إليه التشكيلات والوحدات من روح قتالية ومعنوية وقدرة عالية على تنفيذ كافة المهام، مشيراً إلى أن الفرد المقاتل المحترف هو الثروة الحقيقية للقوات المسلحة وركيزتها الأساسية.