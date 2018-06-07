الرئيس المصري يؤكد مواصلة التنسيق مع السعودية

الشارقة 24 – وام:

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يوم الأربعاء، أحمد القطان وزير الدولة للشؤون الإفريقية بالمملكة العربية السعودية.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، أن الرئيس السيسي أكد خلال اللقاء، حرص بلاده على تعزيز مختلف أطر التعاون الثنائي مع المملكة العربية السعودية، فضلاً عن مواصلة التشاور والتنسيق إزاء القضايا الإقليمية المختلفة، وسبل التصدي للتحديات التي تواجه الأمتين العربية والإسلامية بما يحقق مصالح شعوبها.

وأضاف أن اللقاء تناول بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين، خاصة التعاون الثلاثي مع الدول الإفريقية بما يساهم في تعظيم الاستفادة من قدرات وإمكانات البلدين ودول القارة السمراء، وتحقيق المصالح المشتركة لمختلف الأطراف.