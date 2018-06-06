مركز الفلك الدولي: غرة شوال الجمعة 15 يونيو الجاري فلكياً

الشارقة 24 – وام:





قال مركز الفلك الدولي إن غرة شهر شوال ستكون يوم الجمعة 15 يونيو الجاري، في معظم الدول الإسلامية، بالنظر إلى وضع الهلال، يوم الخميس 14 يونيو.

وأوضح أنه في هذا اليوم يمكن رؤية الهلال باستخدام التلسكوب فقط من شرق وجنوب شرق آسيا وأوروبا، في حين أن رؤيته ممكنة بالعين المجردة بصعوبة من جميع الدول العربية عدا أقصى الغرب.

وقال المركز، في بيان له، اليوم الأربعاء، إن معظم دول العالم الإسلامي ستتحرى هلال شهر شوال "عيد الفطر 1439 هـ" يوم الخميس 14 يونيو، وفي ذلك اليوم يمكن رؤية الهلال من جميع الدول الإسلامية بالعين المجردة أو باستخدام التلسكوب في حالة صفاء الغلاف الجوي، وبالتالي من المتوقع أن يكون يوم الجمعة 15 يونيو أول أيام عيد الفطر السعيد في معظم دول العالم.

ونوه إلى أن الهلال سيغيب يومها بعد الشمس بـ 54 دقيقة في نواكشوط، وبعد الشمس بـ 49 دقيقة في الرباط، و46 دقيقة في مقديشو والخرطوم وطرابلس والجزائر، و45 دقيقة في جيبوتي وتونس، و44 دقيقة في صنعاء، و43 دقيقة في القاهرة، و42 دقيقة في الرياض وعمّان والقدس، و41 دقيقة في بيروت ودمشق والمنامة وأبوظبي، و40 دقيقة في بغداد والكويت ومسقط.