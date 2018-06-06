إصابة سعودية بشظايا مقذوفات حوثية سقطت على ظهران الجنوب

الشارقة 24 - وام:





أصيبت مواطنة سعودية جراء سقوط شظايا مقذوفات عسكرية أطلقتها عناصر حوثية من داخل الأراضي اليمنية باتجاه محافظة ظهران الجنوب.

وقال العقيد محمد العاصمي المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني في منطقة عسير إن فرق الدفاع المدني باشرت، ليلة الثلاثاء، بلاغاً عن سقوط شظايا مقذوفات عسكرية أطلقتها عناصر حوثية من داخل الأراضي اليمنية باتجاه محافظة ظهران الجنوب، مما نتج عنه تعرض أحد المنازل السكنية لشظية، وإصابة مواطنة من المقيمين فيه، وتبلغ من العمر 16 عاماً، وتم نقلها إلى المستشفى، مشيراً إلى أنه تم مباشرةً تنفيذ أعمال وتدابير الدفاع المدني المعتمدة في مثل هذه الحالات.