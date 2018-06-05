"الأكراد" يعلنون الانسحاب من منبج بموجب اتفاق تركي أميركي

الشارقة 24 – وكالات:

في خطوة من شأنها تخفيف حدة توتر طال بين أنقرة وحليفتها واشنطن، أعلنت وحدات حماية الشعب الكردية الثلاثاء سحب آخر قواتها من مدينة منبج في شمال سوريا، بعدما هددت تركيا مراراً بشن هجوم عليها.

وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إنه سيتم تجريد مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية السورية من سلاحهم لدى مغادراتهم مدينة منبج في شمال سوريا، في إطار خارطة طريق متفق عليها مع الولايات المتحدة.

وأضاف الوزير، أن العمل المشترك على خارطة الطريق التي اتفق عليها مع نظيره الأميركي مايك بومبيو في واشنطن مطلع الأسبوع، سيبدأ خلال عشرة أيام وسينفذ في غضون ستة أشهر.

وقال إن هذا النموذج يتعين أن يطبق في المستقبل على الرقة وكوباني ومناطق سورية أخرى تسيطر عليها وحدات حماية الشعب.

وأكد أن تعاون تركيا في منبج مع الولايات المتحدة ليس بديلاً عن العمل مع روسيا في الشأن السوري.

وتابع أوغلو، أن الولايات المتحدة لم تتعهد بتصنيف وحدات حماية الشعب الكردية منظمة إرهابية.

وتشعر تركيا باستياء من الدعم الأميركي لوحدات حماية الشعب، وسبق وأن هددت بنقل هجومها في منطقة عفرين بشمال سوريا شرقاً إلى منبج، مما كان يهدد بحدوث مواجهة مع القوات الأميركية المتمركزة هناك.