الجامعة العربية تطالب المجتمع الدولي بتوفير الحماية للفلسطينيين

الشارقة 24 – وام:

دعت جامعة الدول العربية اليوم الثلاثاء، مؤسسات المجتمع الدولي وفي مقدمتها مجلس الأمن، واللجنة الرباعية الدولية، بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني والتدخل الفوري لرفع الظلم والمعاناة عنه.

وأوضح الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، سعيد بوعلي في تصريح بمناسبة الذكرى الـ 51 للنكسة التي تصادف 5 يونيو، أن اليوم هو احياء لذكرى جريمة كبرى ضد الشعب الفلسطيني لاحتلال أرضه وتشريده منها في ذكرى أليمة حملت كل معاني الظلم.

وحذر أبو علي من استمرار انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي التي تدق ناقوس الخطر عبر حملات الاستيطان، والاستيلاء على الأراضي، ونقل السفارة الأميركية إلى القدس المحتلة، إضافة إلى الانتهاكات المتواصلة بحق المتظاهرين السلميين لاسيما في قطاع غزة.

وندد باستمرار الاقتحامات للمسجد الأقصى وتواصلها بتصعيد كبير في الفترة الأخيرة، وأيام شهر رمضان المباركة، وما يمثله ذلك من استفزاز واستهتار بمشاعر وحقوق المسلمين.