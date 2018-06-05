الجيش الليبي يعلن السيطرة على 75 % من درنة

الشارقة 24 - د ب أ:





قال الناطق الرسمي للقيادة العامة للجيش الليبي، العميد أحمد المسماري، إن غرفة عمليات الكرامة تعلن السيطرة على 75 % من مدينة درنة، مشيراً إلى أن الاشتباكات تدور في بعض الجيوب بالمدينة، بحسب موقع "بوابة الوسط".

وأضاف العميد المسماري، إن غرفة عمليات الكرامة "شددت على قوات الجيش الالتزام بالمعاملة الحسنة لمَن سلم نفسه".

وتابع إن غرفة عمليات الكرامة قدمت شكرها لأهالي درنة لاستقبال أبنائهم من قوات الجيش، مشيراً إلى أن الأهالي رحبوا بوحدات الجيش التي دخلت أحياء المدينة وقدموا كل التسهيلات لجنود الجيش الليبي.

كان المشير خليفة حفتر، الذي عينه مجلس النواب المنتخب قائداً عاماً للجيش الليبي، قد أعلن في وقت سابق الإثنين انتهاء المرحلة الأولى لتحرير درنة وانطلاق المرحلة الثانية.