وزارة الحج والعمرة ترحب بقدوم القطريين لأداء مناسك العمرة

الشارقة 24 – واس:

تمكن نحو 7 ملايين معتمر من المسلمين القادمين من مختلف دول العالم من أداء مناسك العمرة في يسر وطمأنينة وأمان وفي أجواء مفعمة بالروحانية والسكينة، حيث سخرت لهم حكومة المملكة العربية السعودية، وبتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الإمكانيات المادية كافة، وجندت جميع الطاقات البشرية المؤهلة لخدمتهم ورعايتهم وسلامتهم، طيلة فترة تواجدهم.

وترحب وزارة الحج والعمرة بقدوم الأشقاء القطريين لأداء مناسك العمرة بعد استكمال تسجيل بياناتهم النظامية حال وصولهم إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، وفيما يتعلق بقدوم المقيمين من دولة قطر لأداء مناسك العمرة، فيكون ذلك من خلال تسجيل بياناتهم في موقع الوزارة الإلكتروني على الرابط https://eservices.haj.gov.sa/eservices3، واستكمال إجراءات التعاقد إلكترونياً مع شركات العمرة السعودية المصرح لها بتقديم الخدمات للمعتمرين، واختيار حزم الخدمات التي تتناسب مع رغباتهم كغيرهم من المعتمرين القادمين من مختلف دول العالم.

ويكون قدومهم جواً عبر مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، وعن طريق شركات الطيران عدا الخطوط الجوية القطرية، وذلك خلال شهر رمضان المبارك من هذا العام 1439هـ.

كما تؤكد الوزارة بأن كافة الخدمات والتسهيلات التي توفرها حكومة المملكة العربية السعودية لضيوف بيت الله الحرام من الحجاج والمعتمرين والزوار بمختلف جنسياتهم وانتماءاتهم من مختلف أقطار العالم، تجسد الدور الريادي الذي تتشرف به في رعاية ضيوف الرحمن.