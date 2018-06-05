تركيا وأميركا تتفقان على جدول زمني لانسحاب الأكراد من منبج

الشارقة 24 – وكالات:

أعلن بكر بوزداج المتحدث باسم الحكومة التركية، يوم الإثنين، أن تركيا والولايات المتحدة اتفقتا على وسيلة وجدول زمني لانسحاب المسلحين الأكراد من مدينة منبج السورية.

وأدلى بوزداج بهذا التصريح، في ختام اجتماع للحكومة التركية جرى عقده، بعد لقاء بين وزيري الخارجية التركي والأميركي.

وأضاف بوزداج أن لتركيا الحق في شن عمليات ضد المسلحين الأكراد في منطقة قنديل بشمال العراق في أي وقت إذا اقتضت الحاجة.

وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، خلال مؤتمر صحافي في واشنطن يوم الإثنين، إنه ناقش مع نظيره الأميركي مايك بومبيو، وضع خارطة طريق بشأن تأمين مدينة منبج السورية.

وأضاف أن تركيا لن تقبل بالتهديدات فيما يتعلق بمشترياتها الدفاعية، في إشارة إلى خطط شراء منظومات الصواريخ الدفاعية "إس-400" من روسيا، وتابع أنه لا تأجيل ولا إلغاء لمشتريات طائرات إف-35 من الولايات المتحدة.