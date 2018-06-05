تونس تستدعي سفير إيطاليا بسبب تصريحات حول المهاجرين

الشارقة 24 – واس:

استدعت وزارة الخارجية التونسية، يوم الإثنين، السفير الإيطالي لدى تونس رايماندو دي كردونا لمقر الوزارة لإبلاغه "استغراب تونس الشديد"، من التصريحات التي أدلى بها وزير الداخلية الإيطالي الجديد ماتيو سلفيني، يوم الأحد، بصقلية بشأن المهاجرين التونسيين في إيطاليا.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها، أن تصريحات سلفيني "لا تعكس مستوى التعاون بين البلدين في مجال معالجة ملف الهجرة، وتنمّ عن عدم الدراية بمختلف آليات التنسيق القائمة بين المصالح التونسية والإيطالية لمواجهة هذه الظاهرة".

وكان الوزير الإيطالي، قد أشار في تصريحات له الأحد، إلى أن تونس، البلد الحرّ والديموقراطي لا يرسل إلى إيطاليا أشخاصاً شرفاء، بل في أغلب الأحيان وبصفة إرادية مساجين سابقين.