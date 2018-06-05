حفتر يعلن اقتراب ساعة النصر في درنة بليبيا

الشارقة 24 – أ ف ب:

أعلن المشير خليفة حفتر قائد الجيش الليبي، يوم الإثنين، اقتراب ساعة النصر والتحرير في مدينة درنة، التي يسيطر عليها مقاتلون متطرفون، وتشهد أزمة إنسانية خطيرة.

وتشن قوات حفتر منذ الشهر الفائت هجوماً لـتحرير درنة، المدينة الوحيدة التي لا تزال خارج سيطرة الجيش الوطني الليبي، الذي يقوده المشير الليبي.

ويقول حفتر في تسجيل فيديو نشر على يوتيوب: إن قواته تمكنت من تطهير ضواحي مدينة درنة ومحيطها من جماعات الإرهاب.

وتحاصر قوات المشير منذ نحو سنتين، هذه المدينة الساحلية البالغ عدد سكانها 150 ألف نسمة، وتقصفها بالمدفعية الثقيلة كما تستهدفها بغارات جوية.

وأضاف المشير حفتر، أنه بعد "تحرير درنة" ستدخل قواته المدينة لـ"بسط السيطرة التامة على كامل أحيائها، ومرافقها، وفك قيود عزلتها، وإعادة الحياة الطبيعية إليها، وحماية أهلنا، وأشقائنا فيها، والقضاء على ما تبقى من زمر الإرهاب".

وأعطى حفتر توجيهات لقواته بـ"اتباع الإجراءات القانونية للتعامل مع الأسرى وتسليمهم إلى الجهات المختصة، وعدم اتخاذ أي إجراءات انتقامية ضدهم، والتعامل بالحسنى مع كل من يلقي السلاح من الإرهابيين ويسلم نفسه إليكم".