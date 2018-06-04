السعودية تستبدل رخص السياقة الدولية للمرأة بالوطنية

الشارقة 24 – واس:

بدأت الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية، يوم الإثنين، باستبدال الرخص الدولية المعتمدة في المملكة برخص سعودية، استعداداً لموعد السماح بالقيادة للمرأة في 24 يونيو الجاري، في عدة مواقع بمدن المملكة.

وبعد تأكد إدارة المرور من صحة الرخصة التي تم تقديمها عبر "بوابة رخصة القيادة السعودية الإلكترونية"، وتقييم مدى قدرة من يرغبن باستبدالها على القيادة، من خلال إجراء اختبار عملي، تسلمت أول مجموعة من السيدات، يوم الإثنين، رخص القيادة السعودية، وأعربن عن فرحهن وسرورهن بالحصول على الرخصة.

يأتي ذلك، ضمن سلسلة من الإجراءات التي تقوم بها الإدارة العامة للمرور، استعداداً لتطبيق قرار السماح للمرأة بقيادة المرأة للسيارة.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، قد أمر في سبتمبر الماضي، بإصدار رخص قيادة السيارات للمرأة في السعودية، واعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية، بما فيها إصدار رخص القيادة على الذكور والإناث على حد سواء.