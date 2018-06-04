السلطات الأردنية تعلن توقيف 60 شخصاً خلال الاحتجاجات

الشارقة 24 - د ب أ:

صرح مدير الأمن الأردني اللواء فاضل الحمود، اليوم الإثنين، أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على 60 شخصاً خرجوا عن القانون خلال الاحتجاجات في الأيام الأربعة الماضية.

وأضاف في مؤتمر صحافي، مع مدير عام قوات الدرك اللواء حسين الحواتمة، أن من بين الموقوفين 8 عرب، مشيراً إلى أنه تم ضبط أسلحة نارية وأسلحة بيضاء مع بعضهم.

من جانبه، قال الحواتمة: "إن ما يحدث في الأردن يحدث في أي مكان في العالم، والأجهزة الأمنية لن تتوانى عن الدفاع عن الأردن والحفاظ على الأمن والممتلكات وتسيير الحياة".

وأوضح: "أن الحكومة سمحت بخروج الناس للتعبير ... ولكن حدث استهداف لقوات الأمن والشرطة".