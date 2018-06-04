طيران الأمن السعودي يرفع جاهزيته ويكثف طلعاته الجوية في مكة

الشارقة 24 – واس:

يواصل طيران الأمن السعودي طلعاته الجوية لمتابعة الحالة الأمنية والحركة المرورية في سماء مكة المكرمة وبيت الله الحرام والطرق الرئيسة المؤدية إلى العاصمة المقدسة.

وبيّن قائد عام طيران الأمن بالمملكة العميد مهندس حسن آل بسام أن أعمال خطة القيادة العامة لطيران الأمن خلال شهر رمضان الحالي تسير حسب ما هو محدد لها، منوهاً بتسخير الإمكانات كافة لخدمة ضيوف بيت الله الحرام .

وأشار إلى مراعاة التدرج في حالة الجاهزية التي تتناسب مع التقدم بالشهر الفضيل وزيادة أعداد المعتمرين وبداية العشر الأواخر منه، وذلك بتكثيف التواجد في سماء العاصمة المقدسة، بطلعات جوية متواصلة وتمشيط الأجواء فوق الحرم المكي والمنطقة المركزية والطرق المؤدية إليه بمشاركة أكثر من طائرة بالطلعة الجوية الواحدة.

وأفاد أن طائرات الأمن تنفذ جميع المهمات الإنسانية والأمنية المختلفة وتقديم الدعم اللوجيستي لكافة الأجهزة الحكومية، وذلك عبر طائرات مزودة بأحدث أجهزة المراقبة والمتابعة والتحليل والرصد للظواهر الأمنية والمرورية.