المقاومة اليمنية تتصدى لمحاولة تسلل فاشلة شرق الجاح جنوب الحديدة

الشارقة 24 – وام:





تصدت قوات المقاومة اليمنية المشتركة لمحاولة تسلل فاشلة نفذتها ميليشيات الحوثي الموالية لإيران شرق منطقة الجاح جنوب مدينة الحديدة، لرفع الروح المعنوية المنهارة لعناصرها في الجبهات جراء التقدم الميداني الكبير باتجاه مدينة الحديدة.

ولقي العشرات من عناصر الميليشيات مصرعهم وجرح آخرون إثر محاولة التسلل البائسة وتكبد مسلحو الحوثي خسائر فادحة في العتاد والأرواح فيما تمكنت قوات المقاومة اليمنية من تمشيط جيوب وأوكار الميليشيات في المنطقة.

واستهدفت مقاتلات ومدفعية التحالف العربي مواقع وآليات عسكرية للحوثيين في أطراف مديريتي حيس وباجل وسط انهيار كبير في صفوف الميليشيات.

وفي سياق متصل أكد مصدر في المقاومة اليمنية مصرع العشرات من ميليشيات الحوثي بينهم قيادات ميدانية في قصف جوي لمقاتلات التحالف العربي استهدف تجمعاتهم ومخازن أسلحة شرق مثلث المغرس بعد رصد دقيق إضافة إلى استهداف تعزيزات وآليات عسكرية حوثية قرب إدارة أمن مديرية التحيتا ما أدى إلى مصرع من فيها.

وأضاف المصدر أن طيران التحالف العربي استهدف تعزيزات للحوثيين في ضواحي الحديدة، ما أسفر عن مصرع 15 عنصراً من ميليشيات الحوثي وانفجار سيارة محملة بالأسلحة والذخائر، كما أصابت غارات جوية مماثلة بشكل مباشر تجمعات للميليشيات قرب منزل أحد مشرفيها يدعى المشيخي موقعة خسائر مباشرة في صفوفهم .