الرئيس اليمني: أيادي السعودية بيضاء تجاه اليمن

الشارقة 24 – واس:
ذكر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، أن أيادي المملكة العربية السعودية بيضاء تجاه اليمن حاملة الإغاثة والتنمية والدعم السخي، مشيراً بالمقابل إلى أن المشروع الإيراني لا يحمل معه غير الخراب والدمار وصواعق الموت للشعب اليمني.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس اليمني، بمستشاريه أطلعهم خلاله على نتائج لقاءه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، مؤخراً في مدينة جدة.
وأكد الرئيس اليمني، أن اللقاء أسفر عن جملة من التفاهمات والنقاط تصب في نصرة ونهضة الشعب اليمني.
وأطلع هادي، مستشاريه، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية، على جهوده المبذولة نحو السلام، مؤكداً موقف اليمن الداعم للسلام المرتكز على المرجعيات الثلاث.
وقال الرئيس اليمني، إن بشائر النصر تلوح في الأفق حيث كانت البداية عدن وستكون الخاتمة في العاصمة صنعاء بعد تطهير الحديدة وتعز من المليشيا ومشروعهم الظلامي البغيض.
وأشاد في هذا الصدد بالملاحم البطولية للجيش الوطني والمقاومة الشعبية في الساحل الغربي وصولاً للحديدة بدعم وإسناد من دول التحالف العربي بقيادة المملكة .