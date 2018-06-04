الرئيس اليمني: أيادي السعودية بيضاء تجاه اليمن

الشارقة 24 – واس:

ذكر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، أن أيادي المملكة العربية السعودية ‏بيضاء تجاه اليمن حاملة الإغاثة والتنمية ‏والدعم السخي، مشيراً بالمقابل إلى أن المشروع ‏الإيراني لا يحمل معه غير الخراب والدمار ‏وصواعق الموت للشعب اليمني.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس اليمني، بمستشاريه أطلعهم خلاله على نتائج لقاءه خادم الحرمين ‏الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، مؤخراً في مدينة جدة.

وأكد الرئيس اليمني، أن اللقاء أسفر عن جملة من التفاهمات والنقاط ‏تصب في نصرة ونهضة الشعب اليمني.

وأطلع هادي، مستشاريه، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية، على جهوده المبذولة نحو السلام، مؤكداً موقف اليمن الداعم ‏للسلام ‏المرتكز على المرجعيات الثلاث.

وقال الرئيس اليمني، إن بشائر النصر تلوح في الأفق حيث كانت البداية عدن وستكون ‏الخاتمة ‏في العاصمة صنعاء بعد تطهير الحديدة وتعز من المليشيا ومشروعهم ‏الظلامي ‏البغيض.

وأشاد في هذا الصدد بالملاحم البطولية للجيش الوطني والمقاومة الشعبية في الساحل ‏الغربي ‏وصولاً للحديدة بدعم وإسناد من دول التحالف العربي بقيادة المملكة .