في كلمة له

الرئيس اليمني: أيادي السعودية بيضاء تجاه اليمن

  • الإثنين 04, يونيو 2018 في 8:11 ص
أفاد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، بأن أيادي المملكة العربية السعودية ‏بيضاء تجاه اليمن حاملة الإغاثة والتنمية ‏والدعم السخي، مشيراً بالمقابل إلى أن المشروع ‏الإيراني لا يحمل معه غير الخراب والدمار ‏وصواعق الموت للشعب اليمني.
الشارقة 24 – واس:
 
ذكر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، أن أيادي المملكة العربية السعودية ‏بيضاء تجاه اليمن حاملة الإغاثة والتنمية ‏والدعم السخي، مشيراً بالمقابل إلى أن المشروع ‏الإيراني لا يحمل معه غير الخراب والدمار ‏وصواعق الموت للشعب اليمني.
 
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس اليمني، بمستشاريه أطلعهم خلاله على نتائج لقاءه خادم الحرمين ‏الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، مؤخراً في مدينة جدة.
 
وأكد الرئيس اليمني، أن اللقاء أسفر عن جملة من التفاهمات والنقاط ‏تصب في نصرة ونهضة الشعب اليمني.
 
وأطلع هادي، مستشاريه، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية، على جهوده المبذولة نحو السلام، مؤكداً موقف اليمن الداعم ‏للسلام ‏المرتكز على المرجعيات الثلاث.
 
وقال الرئيس اليمني، إن بشائر النصر تلوح في الأفق حيث كانت البداية عدن وستكون ‏الخاتمة ‏في العاصمة صنعاء بعد تطهير الحديدة وتعز من المليشيا ومشروعهم ‏الظلامي ‏البغيض.
 
وأشاد في هذا الصدد بالملاحم البطولية للجيش الوطني والمقاومة الشعبية في الساحل ‏الغربي ‏وصولاً للحديدة بدعم وإسناد من دول التحالف العربي بقيادة المملكة .