المقاومة اليمنية المشتركة تمشط مزارع في الحديدة

الشارقة 24 – وام:





تمكنت قوات المقاومة اليمنية المشتركة من تمشيط عدة مزارع في مناطق الحسينية والتحيتا والدريهمي بمحافظة الحديدة كانت ميليشيات الحوثي الموالية لإيران تتخذها أوكاراً ومواقع لتنفيذ عملياتها الإرهابية، وعثرت القوات على عدد كبير من الأسلحة المتوسطة والثقيلة التابعة لمسلحي الحوثي، بعد فرارهم وتركهم مواقعهم.

ونجحت قوات المقاومة اليمنية المشتركة في تفكيك مئات الألغام والعبوات الناسفة والمموهة التي زرعتها الميليشيا الإرهابية في المناطق ذاتها.

وشنت مقاتلات التحالف العربي سلسلة غارات نوعية على تجمعات ميليشيات الحوثي في مناطق التحيتا وشرقي الفازة والمشرعي بالساحل الغربي لليمن أسفرت عن مصرع 23 عنصراً من مسلحي الميليشيا التي شهدت صفوفها حالة من الهلع والخوف الشديد جراء تقدم القوات باتجاه الحديدة صاحبه سقوط أعداد كبيرة من الحوثيين ما بين جريح وأسير في قبضة قوات المقاومة اليمنية في ظل تضييق الخناق على الميليشيا في الجبهات.

واستعادت قوات المقاومة اليمنية المشتركة كميات كبيرة من الأسلحة والمعدات العسكرية كانت ميليشيات الحوثي قد نهبتها من الجيش اليمني بعد انقلابها على الشرعية، تنفيذاً لمخططات خارجية لا تريد الخير لليمن ولا لأهله.

وقال مصدر في المقاومة اليمنية إن ميليشيات الحوثي عمدت إلى التمترس في مزارع ومساكن المواطنين والقرى الآهلة بالسكان وجعلت منها أوكاراً ومخابئ ومخازن للأسلحة المتوسطة والثقيلة والمعدات العسكرية والعتاد مستغلة التزام قوات المقاومة اليمنية المشتركة بالضوابط والقيم وأخلاقيات الحرب التي تقضي بعدم استهداف القرى والأحياء والمساكن والمناطق الآهلة بالسكان وممتلكات المواطنين.

في هذه الأثناء، تباشر قوات المقاومة اليمنية المشتركة تأمين المنتجعات السياحية الواقعة في مدخل مدينة الحديدة على الشريط الساحلي، استعداداً لمعركة تحرير المدينة ومينائها الاستراتيجي.