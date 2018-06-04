طائرة ورقية فلسطينية تُرّعب الكيان الصهيوني

جانب من الحرائق في فلسطين المحتلة 1948 التي تسببت بها طائرة ورقية أطلقت من قطاع غزة

الشارقة 24 - د ب أ:

تسببت طائرة ورقية حارقة، أطلقها فلسطينيون من قطاع غزة إلى داخل فلسطين المحتلة 1948، في اندلاع حريق في مناطق مفتوحة في مستعمرة "كيبوتز ياد موردخاي"، يوم الأحد.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن أطقم إطفاء الحرائق يتعاملون مع الحريق .

وفي الأسابيع الأخيرة، قام فلسطينيون من قطاع غزة بإطلاق طائرات ورقية محملة بزجاجات المولوتوف وحاويات الوقود المحترق إلى فلسطين المحتلة 1948، مما أضرم النار في مساحات واسعة من الحقول العائدة لليهود.

وتم استخدام تكتيك إطلاق الطائرات الورقية المحملة بالقنابل الحارقة، مع انطلاق المظاهرات الأسبوعية في إطار "مسيرة العودة" عند السياج الحدودي، والتي بدأت في 30 مارس الماضي.

ووقع الحريق الأكبر، الذي نجم عن الطائرات الورقية التي تحمل القنابل الحارقة، قبل ثلاثة أسابيع بالقرب من مستعمرة "كيبوتز بئيري"، الذي يقع بعد حوالي 7 كيلومترات شرق مخيم البريج للاجئين في غزة، واستغرق إطفاء الحرائق ست ساعات.

وطالب رئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو، بخصم قيمة الخسائر الناجمة عن هذه الحرائق، من أموال الضرائب الفلسطينية المحولة للسلطة الفلسطينية.