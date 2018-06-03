الجامعة تطالب الأرجنتين بالتراجع عن مباراة منتخبها في القدس

الشارقة 24 – وام:

طالبت جامعة الدول العربية، استيبان بولريتش وزير التعليم والرياضة الأرجنتيني، والاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، بالتراجع عن مشاركة منتخب الأرجنتين، في اللقاء الكروي مع منتخب الكيان الصهيوني، الذي يستغله الاحتلال لأغراض سياسية، ليس لها علاقة بالرياضة، بالإضافة إلى إضراراها بحقوق الشعب الفلسطيني التي كفلتها المواثيق الدولية.

ويسعى الكيان إلى إقامة هذا اللقاء، في التاسع من يونيو الجاري في مدينة القدس، وتحديداً في قرية المالحة إحدى الـ 500 قرية فلسطينية التي دمرها الاحتلال، إبان النكبة الكبرى عام 1948، وهي أرض فلسطينية محتلة وفقاً للقانون الدولي، وفي الذكرى الحادية والخمسين لاحتلال أراضي دولة فلسطين عام 1967 .

وأكد بيان لقطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة، أن سلطات الاحتلال تهدف من هذا اللقاء إلى تضليل الرأي العام الأرجنتيني، من خلال ترويج المدينة باعتبارها مما تسمى "القدس الموحدة للشعب اليهودي"، وتستغله لتمرير سياسة الضم غير القانوني للقدس، مشيراً إلى أن تزامن هذا اللقاء الكروي، في نفس الوقت الذي يحيي فيه الكيان الصهيوني "القوة القائمة بالاحتلال" الذكرى الـ 70 لقيامه، وهو الموعد الذي يحيي فيه أيضاً الشعب الفلسطيني ذكرى نكبته الأليمة، ويدفع أبناؤه أرواحهم فداء وتضحية لتشبثهم بأرضهم، من خلال تعرضهم لأبشع أنواع الانتهاكات والجرائم الصهيونية المتصاعدة بحقهم.

واستنكر البيان، ما يقوم به ما يسمى اتحاد الكيان الصهيوني لكرة القدم، من تسييس واضح لرياضة كرة القدم، وإقامة المباراة على أرض عربية، التي لا زالت تحتفظ بالعديد من معالمها أبنيتها العربية، وهو ما يعد مخالفة صريحة للنظام الأساسي لـ "فيفا" الذي يمنع أن يلعب اتحاد على أراضي اتحاد آخر دون موافقة الأخير.

وطالب البيان، بضرورة احترام القوانين الرياضية الدولية الخاصة بهذا الشأن، من خلال تغيير مكان إقامة المباراة، والالتزام بمبادئ فصل الرياضة عن السياسة، لما في ذلك مصلحة لاستقرار جميع الشعوب، حيث كان من المقرر إقامة المباراة في حيفا وتم نقلها إلى القدس.