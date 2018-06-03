البحرين تتوعد المتورط بإعادة بث فيديو قديم يثير الفتنة

الشارقة 24 – بنا:

أكدت إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية في مملكة البحرين، أن مقطع الفيديو المتداول عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي، على أنه مشاجرة في مدينة حمد البحرينية، قديم ويعود للعام 2011، وأن الهدف من إعادة بثه على أنه حديث يهدف إلى إثارة الفتنة، وخلق حالة من البلبلة والمساس بالسلم الأهلي.

وأوضحت أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تجاه المتورط بارتكاب الواقعة، وإعادة بث هذا المقطع، وكل من يساهم في نشر الشائعات المغرضة، التي تهدف إلى الإضرار بالنسيج المجتمعي، مشددة على أهمية استقاء الأخبار والمعلومات من مصادرها الرسمية دون سواها.

وأشارت إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية البحرينية، إلى أن المديرية الأمنية المعنية، باشرت في الأول من الشهر الجاري، بالتحقيق في مشاجرة بين عدد من الأشخاص في مدينة حمد، فور تلقيها بلاغاً في هذا الشأن، منوهة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بحق أطراف المشاجرة، وإحالة القضية إلى النيابة العامة في المملكة.