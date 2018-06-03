الجامعة تدين الانحياز الأميركي للكيان الصهيوني

الشارقة 24 – وام:

أدان السفير سعيد أبو علي الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بجامعة الدول العربية، العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة، وآلة قمع الاحتلال ضد المتظاهرين السلميين المشاركين في مسيرات العودة، والتي أسفرت عن 119 شهيداً وأكثر من 13 ألف مصاب بجراح مختلفة، بينهم 330 حالتهم خطيرة.

وأدان أبو علي، في تصريحات له الأحد، بأشد العبارات الانحياز الأميركي الأعمى لحكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة، وتغطيته المباشرة على المجازر الصهيونية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، واستهتار الإدارة الأميركية بالدم الفلسطيني، ومواقفها المتعمدة لإجهاض أي جهد فلسطيني عربي في مجلس الأمن.

واعتبر الأمين العام المساعد، استخدام الولايات المتحدة، حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن، لعرقلة صدور مشروع قرار الكويت الذي يدعو لحماية الفلسطينيين في الأراضي المحتلة بما فيها قطاع غزة، تحدياً سافراً لقرارات الشرعية الدولية .

وقال إن الانحياز الأميركي يشجع الكيان على مواصلة ممارساته الإجرامية بحق الشعب الفلسطيني، وذلك في إطار العدوان وسياسته لاقتلاع ومصادرة الأرض والتهويد والاستيطان المستمرة منذ خمسين عاماً.