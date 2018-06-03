مقاتلات التحالف تستهدف مواقع الحوثيين في التحيتا والبرح والمدمن

الشارقة 24 – وام:

بمشاركة وإسناد من القوات المسلحة الإماراتية، استهدفت مقاتلات ومدفعية التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لدعم الشرعية في اليمن مواقع وتجمعات ميليشيات الحوثي الموالية لإيران في مناطق التحيتا والبرح والمدمن، أسفرت عن تدمير تعزيزاتها وآلياتها العسكرية ومصرع العشرات في صفوفها وسط انهيارات كبيرة وفرار عناصرها من الجبهات باتجاه الجبال.

كما لقي 30 عنصراً من ميليشيات الحوثي الموالية لإيران مصرعهم في غارات لمقاتلات التحالف العربي، ومواجهات مع قوات المقاومة اليمنية المشتركة بالساحل الغربي ليصل عدد القتلى في صفوف الميليشيات خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى أكثر من 100 قتيل، في ضربات نوعية وقاصمة أربكت صفوفها وأنهكت قدراتها العسكرية، في ظل التقدم الميداني المتسارع لقوات المقاومة اليمنية باتجاه مطار الحديدة ومينائها الاستراتيجي.