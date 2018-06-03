بعد معارك مع "‏الحوثي"

الجيش اليمني يسيطر على سلسة جبلية في محافظة ‏الجوف ‏

  • الأحد 03, يونيو 2018 في 12:30 م
  • عناصر من قوات الجيش اليمني، أرشيفية
    عناصر من قوات الجيش اليمني، أرشيفية
سيطرت قوات الجيش الوطني في اليمن على سلسة جبلية ‏في مديرية برط العنان بمحافظة الجوف بعد معارك ضارية مع مليشيا ‏الحوثي الانقلابية، المدعومة من إيران.‏
الشارقة 24 – واس:
 
أحكمت قوات الجيش الوطني في اليمن سيطرتها على سلسة جبلية ‏في مديرية برط العنان بمحافظة الجوف بعد معارك ضارية مع مليشيا ‏الحوثي الانقلابية، المدعومة من إيران.‏
 
وقال رئيس عمليات لواء الحسم العقيد عبد الله مطوان ‏في تصريح صحافي نقله الموقع الرسمي لوازرة الدفاع ‏اليمنية إن قوات الجيش الوطني وبإسناد من قوات ‏التحالف العربي سيطرت على سلسلة جبال ‏‏"الكاب والاسقاط ونعاض والمطابق" وحررتها ‏بالكامل.‏
 
وأضاف أن الجيش اليمني قطع خطوط إمداد الميليشيا الانقلابية القادمة من ‏مديريات برط العنان إلى المحررة بشكل كامل.‏
 
وتكبدت ميليشيا الحوثي عدداً كبيراً من القتلى والجرحى ‏في صفوفها وأسر أحد عناصرها فيما لاذ الباقون ‏بالفرار من مواقع تمركزهم بعد تحريرها.‏
 
واستولت قوات الجيش اليمني على عدد كبير من ‏الأسلحة والذخائر المتنوعة بين الثقيلة والمتوسطة من ‏المواقع المحررة تركتها عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية بعد فرارها.‏