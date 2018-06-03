الجيش اليمني يسيطر على سلسة جبلية في محافظة ‏الجوف ‏

الشارقة 24 – واس:
أحكمت قوات الجيش الوطني في اليمن سيطرتها على سلسة جبلية في مديرية برط العنان بمحافظة الجوف بعد معارك ضارية مع مليشيا الحوثي الانقلابية، المدعومة من إيران.
وقال رئيس عمليات لواء الحسم العقيد عبد الله مطوان في تصريح صحافي نقله الموقع الرسمي لوازرة الدفاع اليمنية إن قوات الجيش الوطني وبإسناد من قوات التحالف العربي سيطرت على سلسلة جبال "الكاب والاسقاط ونعاض والمطابق" وحررتها بالكامل.
وأضاف أن الجيش اليمني قطع خطوط إمداد الميليشيا الانقلابية القادمة من مديريات برط العنان إلى المحررة بشكل كامل.
وتكبدت ميليشيا الحوثي عدداً كبيراً من القتلى والجرحى في صفوفها وأسر أحد عناصرها فيما لاذ الباقون بالفرار من مواقع تمركزهم بعد تحريرها.
واستولت قوات الجيش اليمني على عدد كبير من الأسلحة والذخائر المتنوعة بين الثقيلة والمتوسطة من المواقع المحررة تركتها عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية بعد فرارها.