الجيش اليمني يسيطر على سلسة جبلية في محافظة ‏الجوف ‏

عناصر من قوات الجيش اليمني، أرشيفية

الشارقة 24 – واس:

أحكمت قوات الجيش الوطني في اليمن سيطرتها على سلسة جبلية ‏في مديرية برط العنان بمحافظة الجوف بعد معارك ضارية مع مليشيا ‏الحوثي الانقلابية، المدعومة من إيران.‏

وقال رئيس عمليات لواء الحسم العقيد عبد الله مطوان ‏في تصريح صحافي نقله الموقع الرسمي لوازرة الدفاع ‏اليمنية إن قوات الجيش الوطني وبإسناد من قوات ‏التحالف العربي سيطرت على سلسلة جبال ‏‏"الكاب والاسقاط ونعاض والمطابق" وحررتها ‏بالكامل.‏

وأضاف أن الجيش اليمني قطع خطوط إمداد الميليشيا الانقلابية القادمة من ‏مديريات برط العنان إلى المحررة بشكل كامل.‏

وتكبدت ميليشيا الحوثي عدداً كبيراً من القتلى والجرحى ‏في صفوفها وأسر أحد عناصرها فيما لاذ الباقون ‏بالفرار من مواقع تمركزهم بعد تحريرها.‏

واستولت قوات الجيش اليمني على عدد كبير من ‏الأسلحة والذخائر المتنوعة بين الثقيلة والمتوسطة من ‏المواقع المحررة تركتها عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية بعد فرارها.‏