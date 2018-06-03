الاحتلال الإسرائيلي يقصف 15 هدفاً في غزة

الشارقة 24 – وام:





شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات على مواقع للمقاومة الفلسطينية فجراً في مختلف مناطق قطاع غزة.

وقالت مصادر فلسطينية إن طائرات الاحتلال قصفت موقع اليرموك بـ 5 صواريخ وقصفت موقع شهداء رفح التابع لكتائب القسام غرب مدينة رفح وموقع عين جالوت التابع للضبط الميداني غرب مدينة خانيونس وموقع عرين غرب النصيرات بـ 3 صواريخ وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من المكان.

وأعلن جيش الاحتلال أن طائراته قصفت منتصف السبت 15 هدفاً تابعة لحركة حماس في 3 مناطق في قطاع غزة، مشيراً إلى أنه من بين الأهداف موقعين لإنتاج وتخزين الأسلحة بجانب مجمع عسكري وأن الهجوم جاء رداً على إطلاق الصواريخ.

من جانب آخر استشهد شاباً فلسطينياً 30 عاماً من شمال قطاع غزة، متأثراً بجراح أصيب بها خلال الأيام الماضية في مسيرات العودة.