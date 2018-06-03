أثناء عمليات الدهم والتفتيش

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 9 فلسطينيين في الضفة

  • الأحد 03, يونيو 2018 في 10:56 ص
  • جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أحد الفلسطينيين، أرشيفية
    جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أحد الفلسطينيين، أرشيفية
خلال مداهمات في الضفة الغربية، اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي 7 فلسطينيين، فجر الأحد، بزعم إلقاء حجارة على سيارات المستوطنين.
الشارقة 24 – وام:

اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي 7 فلسطينيين خلال مداهمات في الضفة الغربية فجر، الأحد، بزعم إلقاء حجارة على سيارات المستوطنين.
 
واستولت قوات الاحتلال أثناء عمليات الدهم والتفتيش التي طالت العديد من منازل المواطنين في مدينة الخليل على آلاف الشواقل.
 
وقال جيش الاحتلال إنه اعتقل شابين فلسطينيين اقتربا من مستوطنة متسبيه يشاي في الضفة، مدعياً أنه بعد التحقيق معهما اعترفا بحيازتهما أسلحة وذخيرة كانت مخبأة بالقرب من المستوطنة، مشيراً إلى أنه جرى اعتقالهما ومصادرة الأسلحة دون الإعلان عن هويتيهما.