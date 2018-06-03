الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 9 فلسطينيين في الضفة

الشارقة 24 – وام:





اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي 7 فلسطينيين خلال مداهمات في الضفة الغربية فجر، الأحد، بزعم إلقاء حجارة على سيارات المستوطنين.

واستولت قوات الاحتلال أثناء عمليات الدهم والتفتيش التي طالت العديد من منازل المواطنين في مدينة الخليل على آلاف الشواقل.

وقال جيش الاحتلال إنه اعتقل شابين فلسطينيين اقتربا من مستوطنة متسبيه يشاي في الضفة، مدعياً أنه بعد التحقيق معهما اعترفا بحيازتهما أسلحة وذخيرة كانت مخبأة بالقرب من المستوطنة، مشيراً إلى أنه جرى اعتقالهما ومصادرة الأسلحة دون الإعلان عن هويتيهما.