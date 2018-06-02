آلاف الفلسطينيين يشيعون مسعفة استشهدت برصاص الاحتلال الإسرائيلي بغزة

الشارقة 24 – أ ف ب:

شيع آلاف الفلسطينيين السبت، مسعفة استشهدت برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، في شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

وتعرضت المتطوعة في وزارة الصحة في غزة رزان النجار "21 عاماً" إلى إطلاق نار في الصدر، تسبب باستشهادها قرب خان يونس الجمعة.

وانطلق المواكب الجنائزي للمسعفة الفلسطينية، التي لف جثمانها بالعلم الفلسطيني، ووضعت فوقه سترتها الملطخة بالدماء، تتقدمه سيارات الإسعاف والطواقم الطبية من "المستشفى الأوروبي" جنوب خان يونس إلى بلدة خزاعة شرق المدينة، حيث كان الآلاف في وداعها.

وردد المشيعون هتافات من بينها "بالروح بالدم نفديك يا رزان" و"الانتقام الانتقام"، كما طالبوا في هتافاتهم حركة حماس بالثأر لدماء النجار، مؤكدين أنهم سيواصلون المشاركة في تحرك مسيرات العودة على حدود القطاع.

وكانت رزان النجار استشهدت وأصيب نحو مئة شخص برصاص وقنابل غاز أطلقها جيش الاحتلال الإسرائيلي، في الجمعة العاشرة للاحتجاجات ضمن "مسيرات العودة"، قرب حدود قطاع غزة، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

وصرح الناطق باسم الوزارة، أن النجار "أصيبت برصاصة في الصدر أثناء قيامها بدورها الإنساني في إسعاف المصابين، مرتدية معطفها الأبيض المميز للمسعفين"، وأكد أنها "لم تغادر ميدان العمل الإنساني والإسعاف التطوعي منذ بداية مسيرات العودة".

ومع انتهاء تشييع النجار، اندلعت مواجهات بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي، أدت إلى إصابة عدد من أهالي غزة بجروح في شرق خان يونس، كما ذكر الناطق باسم وزارة الصحة في قطاع غزة أشرف القدرة.