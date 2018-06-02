مصرع 36 حوثياً بينهم قيادي في مواجهات مع المقاومة اليمنية

الشارقة 24 – وام:





قُتِل 36 عنصراً من ميليشيات الحوثي الموالية لإيران مصرعهم، بينهم قيادي في مواجهات مع قوات المقاومة اليمنية المشتركة بجبهات متفرقة من الساحل الغربي لليمن، وسط انهيار دفاعات وتحصينات الميليشيات جراء التقدم الميداني الكبير للقوات باتجاه الحديدة ومينائها وقرب انتهاء المشروع الانقلابي في اليمن.

وتركزت المواجهات بين قوات المقاومة اليمنية وميليشيات الحوثي في مناطق الطائف والحسينية والتحيتا، فيما تمكنت قوات المقاومة من تطهير جيوب وأوكار مسلحي الحوثي في المناطق المحررة وانتزاع عدد كبير من الألغام الحوثية الذين قاموا بزرعها في مناطق مدنية مأهولة بالسكان وعلى الطرقات، وذلك ضمن محاولاتهم البائسة لتأجيل الانهيار العاجل في صفوفهم.

وتشهد صفوف ميليشيات الحوثي الموالية لإيران تراجعا ميدانياً في مختلف الجبهات، بالتزامن مع تقدم القوات باتجاه الحديدة لتطهيرها من مسلحي الحوثي ودحر المخطط الانقلابي في اليمن والذي باتت نهايته تقترب كثيراً مع توسع رقعة سيطرة المقاومة.