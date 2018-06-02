الرئيس المصري يؤدي اليمين الدستورية لولاية ثانية

الشارقة 24 – رويترز:

أدى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، اليمين الدستورية لولاية ثانية أمام مجلس النواب، بعد فوزه بأغلبية ساحقة في انتخابات لم يواجه فيها منافسة قوية.

وكان السيسي "63 عاماً" قد عين وزيراً للدفاع في أغسطس 2012، ثم أعلن في يوليو 2013، عزل الرئيس السابق محمد مرسي بعد احتجاجات حاشدة على حكمه، وانتخب رئيساً في العام التالي.

وحصل السيسي على 97 % من الأصوات في الانتخابات التي أجريت في مارس، لكن نسبة الإقبال بلغت 41 %.

ونافس السيسي مرشح وحيد مؤيد له، بعد أن أوقف معارضون بارزون حملاتهم في يناير، قائلين إنهم تعرضوا لضغوط.

وألقي القبض على أبرز منافسيه وهو قائد عسكري سابق أيضاً، وتعرض مساعد له للضرب بالقرب من منزله لكن السلطات قالت إن مشكلة مرورية حدثت.