السعودية: أوامر ملكية بتعيين وزيرين جديدين واستحداث وزارة للثقافة

الشارقة 24 – وام:





أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، أوامر ملكية، فجر اليوم السبت، تضمنت تعيين وزيرين جديدين للشؤون الإسلامية والعمل والتنمية الاجتماعية، إضافة إلى استحداث وزارة جديدة للثقافة بعد فصلها عن وزارة الإعلام والثقافة، علاوةً على تعيين نواب ومساعدين للوزراء في عدد من الوزارات.

وأمر الملك سلمان باستحداث وزارة باسم وزارة الثقافة تنقل إليها المهام والمسؤوليات المتعلقة بنشاط الثقافة، ويعدل اسم وزارة الثقافة والإعلام ليكون وزارة الإعلام، وتعيين الأمير بدر بن عبد الله بن محمد بن فرحان آل سعود وزيراً للثقافة.

وأعفى العاهل السعودي الدكتور علي بن ناصر الغفيص وزير العمل والتنمية الاجتماعية من منصبه، وعين المهندس أحمد بن سليمان بن عبد العزيز الراجحي بدلاً منه، والمهندس عبد الله بن إبراهيم بن عبد الله السعدان رئيساً للهيئة الملكية للجبيل وينبع بمرتبة وزير.

وتضمنت الأوامر الملكية تعيين الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز بن عبد الرحمن آل الشيخ وزيراً للشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ليحل محل صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ الذي عين وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء وعضواً في مجلس الشؤون السياسية والأمنية.

وشملت الأوامر تعيين الدكتور ناصر بن عبد العزيز الداود نائباً لوزير الداخلية بمرتبة وزير، والدكتور عبد الله بن سالم بن جابر المعطاني نائباً لرئيس مجلس الشورى، والدكتور خالد بن صالح بن عبد الله السلطان رئيساً لمدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، والمهندس هيثم بن عبد الرحمن بن عبد الله العوهلي نائباً لوزير الاتصالات وتقنية المعلومات.

ونصت الأوامر على تعيين نائبين ومساعد لوزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية وهم: المهندس عبد العزيز بن عبد الله بن علي العبد الكريم نائباً لشؤون الصناعة، والمهندس خالد بن صالح بن محمد المديفر نائباً لشؤون التعدين والمهندس ناصر بن عبد الرزاق بن يوسف النفيسي مساعداً للوزير.

وأعفى الملك سلمان المهندس سعد بن عبد العزيز الخلب نائب وزير النقل من منصبه، وعين المهندس بدر بن عبد الله بن مهناء الدلامي نائباً لوزير النقل لشؤون الطرق، وعبد الهادي بن أحمد بن عبد الوهاب المنصوري مساعداً لوزير النقل، علاوةً على تعيين محمد بن طويلع بن سعد السلمي مساعداً لوزير الخدمة المدنية.

وقضت الأوامر الملكية بإعفاء الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن الصويان مدير جامعة حفر الباطن من منصبه، وتعيين الدكتور محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن القحطاني مديراً للجامعة، وتعيين الدكتور بندر بن عبيد بن حمود الرشيد سكرتيراً لسمو ولي العهد.

وأمر الملك سلمان بإنشاء هيئة ملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة يكون لها مجلس إدارة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، كما صدر أمر خادم الحرمين الشريفين بتعيين أعضاء مجلس إدارة الهيئة ومنهم أمير منطقة مكة المكرمة ووزير الداخلية ونائب أمير منطقة مكة المكرمة ووزير الحج والعمرة ووزير الاقتصاد والتخطيط.

وقرر العاهل السعودي إنشاء مجلس للمحميات الملكية في الديوان الملكي برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، على أن تحدد المحميات الملكية وتسمى بأمر من رئيس مجلس الوزراء ويكون لكل محمية ملكية مجلس إدارة وجهاز يتولى الإشراف على تطويرها ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.

وصدر أمر الملك سلمان بتحديد المحميات الملكية وتسميتها وتشكيل مجالس إداراتها وهي: محمية روضة خريم والمناطق المجاورة لها، محمية ملكية وتسمى محمية الإمام عبد العزيز بن محمد، ومحمية محازة الصيد وتسمى محمية الإمام سعود بن عبد العزيز، ومحمية التيسية والمناطق المجاورة لها محمية ملكية، وتسمى محمية الإمام تركي بن عبد الله ومحميتا "التنهات والخفس" والمناطق المجاورة لهما محمية ملكية وتسمى محمية الملك عبد العزيز.

وتشمل المحميات الملكية محميات "الخنفة، والطبيق، وحرة الحرة" والمناطق الواقعة بينها والمجاورة لها وتسمى محمية الملك سلمان بن عبد العزيز، وتكون المنطقة الواقعة بين مشروع نيوم ومشروع البحر الأحمر والعلا محمية ملكية وتسمى "محمية الأمير محمد بن سلمان".