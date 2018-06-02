استشهاد رجل أمن سعودي أثناء أدائه لعمله

الشارقة 24 – وام:

قال المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية، إن رجل أمن استشهد أثناء أدائه لعمله إثر عمل إجرامي غادر من أحد الأشخاص، مشيراً إلى أنه تم القبض على الجاني.

وأوضح المتحدث، أن وكيل رقيب عبد الله مشاري نايف السبيعي تعرض وهو يؤدي مهام عمله في إدارة حركة المرور بشارع الجيش في محافظة الطائف، مساء الأربعاء الماضي، لعمل إجرامي غادر من أحد الأشخاص بسلاح أبيض، نتج عنه استشهاده، وعند محاصرة الجاني من الجهات الأمنية أثناء محاولته الفرار باستخدام دورية المرور ترجل منها وبحيازته السلاح الموجود داخل الدورية واتجه إلى داخل مبنى حكومي وهو يطلق النار تجاه رجال الأمن، مما اقتضى التعامل معه لتحييد خطره حيث تم القبض عليه بعد إصابته التي نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وقال المتحدث، إنه اتضح أن الجاني هو المدعو عبد العزيز سعود سعد المعقبي المالكي وهو من أرباب السوابق، فيما أُصيب جراء التعامل معه اثنان من رجال الأمن ويتلقيان حالياً العلاج في المستشفى وحالتهما مستقرة، وما تزال الجهات الأمنية تباشر تحقيقاتها في هذا العمل للوقوف على كافة تفاصيله والمتورطين فيه.