الجيش اليمني يعلن اقترابه من تنفيذ خطة ‏لتحرير ‏الحديدة ‏

الشارقة 24 – واس:
أعلن الجيش الوطني في اليمن اقترابه من تنفيذ خطة مُحْكَمة لتحرير مدينة الحديدة ومينائها الاستراتيجي من سيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.
وقال مصدر عسكري يمني: "إن قوات الجيش شنت يومي الخميس والجمعة، عمليات تمشيط واسعة لما تبقى من جيوب المليشيا في مديريات التحيتا وبيت الفقيه والحسينية".
وأضاف المصدر في تصريح نقله الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع اليمنية: "أن القوات توغلت في عمليات التمشيط في مديرية التحيتا حتى منطقة المدمن ومناطق شرقي الفازة، وتقترب من مركز المديرية".
وأشار المصدر إلى استمرار المعارك الضارية بين قوات الجيش وما تبقى من عناصر المليشيا في مديرية الدريهمي، واقتراب القوات من تحرير المديرية بالكامل تمهيداً للانطلاق صوب مطار الحديدة الذي تفصله عن قوات الجيش بعض الكيلو مترات.
وفي السياق ذاته، أفادت مصادر ميدانية أن قوات الجيش تساندها مقاومة شعبية من السكان المحليين نجحت في تأمين مساحات واسعة على الخط الساحلي، بعد مواجهات عنيفة مع ما تبقى من عناصر المليشيا في بعض الجيوب في تلك المناطق وقطعت كافة خطوط الإمداد.
وبموازاة ذلك، تعمل فرق هندسية مشتركة من قوات الجيش اليمني وقوات التحالف العربي على نزع كميات هائلة من الألغام مختلفة الأشكال والأحجام ومتعددة المهام في المناطق المحررة.