أميركا تستخدم "الفيتو" على قرار بشأن غزة في مجلس الأمن

الشارقة 24 – بنا:

استخدمت الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو"، ضد مشروع قرار أعدته الكويت في مجلس الأمن الدولي يندد باستخدام الاحتلال الإسرائيلي القوة ضد المدنيين الفلسطينيين.

وبررت الولايات المتحدة قرار الفيتو الذي استخدمته، أمس الجمعة، بأن مشروع القرار يشكل "وجهة نظر متحيزة للغاية"، محملة حركة "حماس" العنف الذي وقع في الآونة الأخيرة، وقالت نيكي هيلي سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة: "إن أي طرف يهتم بعملية السلام عليه أن يصوت ضده".

ومن بين أعضاء المجلس الـ 15 صوت 10 لصالح القرار، بينهم فرنسا ولم ترفضه سوى الولايات المتحدة وامتنعت 4 دول عن التصويت بينها بريطانيا.

ويحتاج أي قرار إلى موافقة 9 أصوات على الأقل مع عدم استخدام حق النقض من قبل أي من الأعضاء الدائمين الخمسة، وهم الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين.

وتم التصويت في وقت لاحق على مشروع قرار آخر أعدته الولايات المتحدة يلقي بمسؤولية العنف على حماس.

ولم يصوت لصالح القرار الثاني سوى الولايات المتحدة.