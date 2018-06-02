محكمة بحرينية تقضي بالسجن المؤبد لستة متهمين بواقعة "تفجير"

الشارقة 24 – وام:

أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة في البحرين، حكماً الخميس، على ستة متهمين في واقعة إحداث تفجير والشروع في القتل، والإتلاف وعاقبتهم بالسجن المؤبد.

‏صرح بذلك المحامي العام المستشار أحمد الحمادي، رئيس نيابة الجرائم الإرهابية في البحرين .

وكانت النيابة العامة في مملكة البحرين قد تلقت بلاغاً من الإدارة العامة للمباحث الجنائية، عن وجود مسيرة غير مرخصة في منطقة الدراز، وأثناء تعامل رجال الأمن معها وقع انفجار، ما أدى إلى إصابة رجلي أمن، وفور تلقي البلاغ تم إجراء التحريات من أجل الوصول لمرتكبي الواقعة، وتوصلت التحريات إلى اشتراك المتهمين الأول حتى السادس في الواقعة محل التحقيق.

وبإجراء التحريات الجدية والمكثفة تم التوصل إلى المتهمين والقبض عليهم، وفق الإجراءات القانونية ،وعرضهم على النيابة العامة، وأقر المتهمون من الأول حتى الخامس بارتكابهم الواقعة.

واستندت النيابة العامة البحرينية في التدليل على ثبوت التهم، في حقهم إلى الأدلة القولية منها شهود الإثبات، واعترافات المتهمين والأدلة الفنية، فتمت إحالة المتهمين جميعاً إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة .

وتم تداول القضية بجلسات المحكمة بحضور محامي المتهمين ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية، ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية وقضت بحكمها بالسجن المؤبد.