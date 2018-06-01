استشهاد شابة فلسطينية وإصابة 100 بمواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي

الشارقة 24 - د ب أ:

استشهدت شابة فلسطينية، وأصيب 100 آخرون الجمعة، بمواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، شرق قطاع غزة، في إطار مسيرات العودة.

وذكر مسعفون أن شابة تبلغ من العمر 21 عاماً، استشهدت لإصابتها برصاص حي أصابها قرب السياج الفاصل، شرق خان يونس جنوب القطاع.

وأضاف المسعفون أن الشهيدة كانت متطوعة في خدمات الإسعاف منذ احتجاجات مسيرات العودة قبل شهرين.

وأعلنت مصادر طبية أن مائة متظاهر أصيبوا بجروح بينهم 40 بحالة حرجة.

وباستشهاد الشابة، ارتفعت حصيلة الشهداء الفلسطينيين إلى 119 منذ بدء مسيرات العودة في 30 مارس الماضي شرق قطاع غزة.

ودخلت مسيرات العودة في قطاع غزة شهرها الثالث، وسط دعوات فلسطينية لمواصلة الاحتشاد الشعبي قرب السياج الفاصل مع الاحتلال الإسرائيلي.

وحثت هيئة مسيرات العودة في بيان لها الفلسطينيين، على المشاركة في الفعاليات تحت اسم "من غزة إلى حيفا وحدة دم ومصير مشترك".

وتضم الهيئة فصائل فلسطينية وجهات أهلية وحقوقية، وتقيم خياماً على بٌعد الأمتار من السياج الفاصل مع الاحتلال الإسرائيلي منذ 30 مارس الماضي.