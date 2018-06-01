العاهل الأردني يوجه الحكومة بوقف قرار تعديل أسعار المحروقات والكهرباء

الشارقة 24 – وام:

وجه رئيس الوزراء الأردني الدكتور هاني الملقي، وزراء الصناعة والتجارة والتموين والمالية والطاقة والثروة المعدنية، ورئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، بوقف قرارات تعديل تعرفة المحروقات والكهرباء لشهر يونيو الجاري، والمتخذ من قبل لجنة تسعير المحروقات، ومجلس الهيئة والبالغة تكلفته على الخزينة 16 مليون دينار.

ونقل عن رئيس الوزراء في كتاب وجهه للوزراء أنه، وبإيعاز من العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، يوقف العمل بقرار لجنة تسعير المحروقات نظراً للظروف الاقتصادية في شهر رمضان المبارك، على الرغم من ارتفاع أسعار النفط عالمياً وبمعدل كبير بعد أن وصل معدل سعر برميل النفط إلى 77 دولاراً في شهر مايو الماضي.

يذكر أن لجنة تسعير المحروقات تصدر قرارها بتعرفة شهرية، منذ العام 2008 وتضم في عضويتها ممثلين عن وزارات الصناعة والتجارة والمالية والطاقة والثروة المعدنية، وشركة الكهرباء الوطنية ورئيس لجنة الطاقة في مجلس النواب كمراقب.