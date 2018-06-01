الاتحاد الأوروبي: "الاستيطان" في الأراضي المحتلة يقوض حل الدولتين

الشارقة 24 – وام:

قال متحدث رسمي باسم الاتحاد الأوروبي في القدس المحتلة، اليوم الجمعة، إن إعلان الكيان الصهيوني عن البناء الاستيطاني الجديد، وهدم التجمع السكاني في منطقة الخان الأحمر وعدد من الإجراءات التي اتخذت في الأشهر الأخيرة تقوض بشكل خطير احتمال حل الدولتين وإمكانية تحقيق سلام دائم.

وأكد المتحدث أن قرار الاحتلال هدم تجمع سكاني في الخان الأحمر في المناطق المسماة "ج"، الذي يعتبر احتياطي الأراضي الرئيسي لدولة فلسطين قابلة للحياة، وهدم منازل المواطنين وبناء مستوطنات في نفس المنطقة لن يؤدي إلا إلى ترسيخ واقع الدولة الواحدة من عدم المساواة في الحقوق والاحتلال الدائم والصراع.