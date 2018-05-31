"التعاون" والاتحاد الأوروبي يبحثان إنشاء معهد لدراسة علاقتهما

الشارقة 24 – وام:

عقد وفد الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، برئاسة الدكتور عبد العزيز حمد العويشق الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات، اجتماعاً مع ممثلين من جامعة لوفان برئاسة الدكتور بيتر ليفنز نائب رئيس الجامعة للشؤون الدولية، في مقر الجامعة بمدينة وفان في بلجيكا، يوم الخميس .

وأوضح العويشق، أن الاجتماع ناقش مقترح الجامعة بإنشاء معهد وكرسي بحثي، يخصصان لدراسة العلاقة التاريخية بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، وجرى استعراض الأهداف المنشودة من تأسيس المركز والكرسي، وتشمل على سبيل المثال، تنظيم وتحضير ورش عمل ومؤتمرات مشتركة بين الأمانة العامة لمجلس التعاون والاتحاد الأوروبي وجامعة لوفان، وتقديم منح دراسية في مجال العلاقات الخليجية-الأوروبية، وتوقيع اتفاقيات إطارية بين الجامعة، وجامعات دول المجلس لتشجيع التبادل الأكاديمي بينها.

وأفادت الجامعة، بأنها بدأت باتخاذ الخطوات الأولى لتأسيس معهد دراسات مجلس التعاون، وتخصيص الدعم المناسب له، وهي تقوم حالياً بالاستعدادات اللازمة لتأسيس الكرسي البحثي.