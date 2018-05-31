الأسد يثير احتمال الصدام مع القوات الأميركية في سوريا

الشارقة 24 – رويترز:

أثار الرئيس السوري بشار الأسد، احتمال الصدام مع القوات الأميركية في سوريا، ما لم تأخذ الولايات المتحدة العبرة من العراق، وترحل عن سوريا سريعاً.

وفي مقابلة مع قناة روسيا اليوم، قال الأسد إنه سيتفاوض مع المقاتلين الذين تدعمهم واشنطن ميدانياً، لكنه سيستعيد الأراضي التي يسيطرون عليها بالقوة، إذا لزم الأمر، سواء دعمتهم القوات الأميركية أم لا.

ورد الأسد أيضاً على وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب له بأنه "الأسد الحيوان"، قائلاً إن "الكلام صفة المتكلم".

ويبدو من الصعب الآن التفوق عسكرياً على الأسد، المدعوم من روسيا وإيران، في الحرب التي أدت لمقتل نحو نصف مليون شخص، وشردت نحو ستة ملايين داخل الدولة، ودفعت خمسة ملايين آخرين للفرار إلى الخارج ليصبحوا لاجئين.

ويعتقد أن هناك نحو 2000 من القوات الخاصة الأميركية في سوريا، حيث يقدمون الدعم لقوات سوريا الديموقراطية، التي تقودها وحدات حماية الشعب الكردية.

وتسيطر قوات سوريا الديموقراطية، على مناطق واسعة خارج سيطرة الحكومة السورية، لكنها تجنبت الاشتباكات المباشرة مع الحكومة، خلال الحرب متعددة الأطراف.

وقال الأسد إن الحكومة بدأت الآن "بفتح الأبواب أمام المفاوضات"، مع قوات سوريا الديموقراطية، وتابع "هذا هو الخيار الأول، إذا لم يحدث ذلك، فسنلجأ إلى تحرير تلك المناطق بالقوة، ليس لدينا أي خيارات أخرى، بوجود الأميركيين أو بعدم وجودهم، على الأميركيين أن يغادروا، وسيغادرون بشكل ما".

وأضاف "أتوا إلى العراق دون أساس قانوني، عليهم أن يتعلموا الدرس، العراق ليس استثناء، وسوريا ليست استثناء، الناس لم يعودوا يقبلون بوجود الأجانب في هذه المنطقة".

ورداً على تصريحات الأسد، قال كينو غابرييل المتحدث باسم قوات سوريا الديموقراطية إن الحل العسكري ليس "هو الحل الذي يقدر أن يوصل لأي نتيجة، وأي حل عسكري بما يخص قوات سوريا الديموقراطية سوف يؤدي إلى مزيد من الخسارة والدمار والصعوبات بالنسبة للشعب السوري".

وأضاف "الخلاص بالنسبة للوضع السوري من خلال مفاوضات، ومن خلال قبول مختلف أطراف الصراع ضمن سوريا بالآخر، والجلوس إلى طاولة المفاوضات والنقاش حول مصالح الشعب السوري وحقه في الحياة بحرية وكرامة".

وتابع "وهذا شيء رأيناه من خلال دولة أو نظام ديموقراطي قام على أساس التعددية والمساواة والحرية والعدالة لكل الشعوب ولكل المكونات الموجودة في سوريا.

وقال الأسد إن الوجود العسكري الإيراني في سوريا يقتصر على ضباط يساعدون الجيش السوري، وفي إشارة على ما يبدو لهجوم للكيان الصهيوني في العاشر من مايو الجاري، قال الأسد إنه أدى إلى "استشهاد وجرح عشرات الشهداء والجرحى السوريين، ولم يكن هناك إيراني واحد".