هادي يبحث وغريفيث إرساء السلام في اليمن

الشارقة 24 – واس:

بحث الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، يوم الخميس، مع المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، السبل الكفيلة بإرساء معالم السلام في البلاد.

وجدد هادي، موقف حكومة بلاده الدائم والثابت نحو السلام المرتكز على المرجعيات الثلاث، المتمثلة في المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني، والقرارات الأممية ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2216.

وأضاف أن "تجربتنا مع ميليشيات الحوثي الانقلابية في محطات السلام المختلفة، تتمثل في عدم رغبتهم وجنوحهم للسلام، باعتبارها أدوات لمخططات إيران العدوانية والتوسعية في اليمن والمنطقة".

من جهته، قال المبعوث الأممي إنه يتطلع إلى إرساء معالم الأمن والسلام والاستقرار، الذي يدعمه المجتمع الدولي وينشده الشعب اليمني.