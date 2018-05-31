وزير الخارجية اليمني الجديد يؤدي اليمين أمام هادي

الشارقة 24 – واس:

أدى خالد حسين اليماني، يوم الخميس، اليمين الدستورية أمام الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، بمناسبة تعيينه وزيراً للخارجية اليمنية، خلفاً لعبد الملك المخلافي.

وحثّ الرئيس هادي، عقب أداء اليمين، الوزير المعين حديثاً، على العمل بما يعزز توجهات البلد لتحقيق تطلعات أبنائه، التي تحظى بدعم الأشقاء والمجتمع الدولي قاطبة، في استعادة البلد من ميليشيات الحوثي الانقلابية، وعودة الشرعية وإرساء السلام المرتكز على المرجعيات الثلاث المتعارف عليها.

وأكد الوزير اليماني، أنه سيؤدي واجبه في خدمة الوطن والشرعية الدستورية.