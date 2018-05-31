إضافة إلى أدوية ومعدات

"الصليب الأحمر" يبعث فرقاً طبية لعلاج مصابي غزة

  • الخميس 31, مايو 2018 في 6:17 م
أرسلت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، فرقاً طبية ومعدات لإجراء عمليات جراحية لمصابي غزة في الأحداث الأخيرة.
الشارقة 24 – وام:

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إن فرقها الطبية المرسلة إلى غزة سوف تقوم بإجراء قرابة ألفى عملية جراحية لمصابين في الأحداث الأخيرة، مع إعطاء الأولوية للجرحى المصابين بطلقات نارية، إضافة إلى إرسال جراحين وممرضين واختصاصيين إضافيين في العلاج الفيزيائي والمزيد من الأدوية والمعدات.
 
وذكرت اللجنة في بيان لها اليوم الخميس، أنها أرسلت فريقين جراحيين ومتخصصين طبيين إضافيين، وكميات كبيرة من الإمدادات إلى غزة لتدعيم المرافق الطبية التي تواجه أعباء كبيرة لتقديم العون للسكان المتضررين من الأحداث الأخيرة وذلك بهدف المساعدة في مواجهة الارتفاع الهائل في الاحتياجات الطبية.