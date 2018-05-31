"الصليب الأحمر" يبعث فرقاً طبية لعلاج مصابي غزة

الشارقة 24 – وام:





قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إن فرقها الطبية المرسلة إلى غزة سوف تقوم بإجراء قرابة ألفى عملية جراحية لمصابين في الأحداث الأخيرة، مع إعطاء الأولوية للجرحى المصابين بطلقات نارية، إضافة إلى إرسال جراحين وممرضين واختصاصيين إضافيين في العلاج الفيزيائي والمزيد من الأدوية والمعدات.

وذكرت اللجنة في بيان لها اليوم الخميس، أنها أرسلت فريقين جراحيين ومتخصصين طبيين إضافيين، وكميات كبيرة من الإمدادات إلى غزة لتدعيم المرافق الطبية التي تواجه أعباء كبيرة لتقديم العون للسكان المتضررين من الأحداث الأخيرة وذلك بهدف المساعدة في مواجهة الارتفاع الهائل في الاحتياجات الطبية.