قائد القوات المشتركة يزور الوحدات العسكرية في منطقة العمليات باليمن

الشارقة 24 – وام:

قام الفريق الركن فهد بن تركي بن عبد العزيز قائد القوات المشتركة، الأربعاء، بزيارة تفقدية للوحدات العسكرية في منطقة العمليات التي يشرف عليها باليمن، في ظل تحقيق الانتصارات المتتالية للجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية، مدعوماً بالتحالف العربي بقيادة المملكة.

وثمن قائد العمليات المشتركة الجهود التي يبذلها الأبطال من الجيش اليمني والمقاومة الوطنية مسنودين بإخوانهم من قوات التحالف العربي بقيادة المملكة لدحر ميليشيا الانقلاب الحوثي الإيراني وتطهير المحافظات اليمنية من تلك الميليشيات الإرهابية الطائفية المدعومة من إيران ليعود اليمن إلى حضنه العربي والإقليمي بعيداً عن الأجندات الخارجية.