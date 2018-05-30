اتفاق تركي ـ أميركي على خطة لسحب الأكراد من منبج

الشارقة 24 – رويترز:

أعلنت وكالة أنباء الأناضول الرسمية في تركيا، يوم الأربعاء، أن تركيا والولايات المتحدة توصلتا إلى اتفاق على خطة لسحب وحدات حماية الشعب الكردية السورية، من مدينة منبج بشمال سوريا.

جاء التقرير، بينما تشهد علاقات البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي حالة من التوتر، جراء السياسة الخاصة بسوريا.

وقالت الوكالة: إن أنقرة وواشنطن توصلتا إلى اتفاق فني بشأن خطة من ثلاث خطوات، لسحب وحدات حماية الشعب الكردية من منبج، وهو تحرك تسعى تركيا لموافقة الولايات المتحدة عليه منذ فترة طويلة.

ونقلت الأناضول عن مصادر حضرت الاجتماعات التي اتخذت فيها القرارات قولها، إن الخطة التي سيجري وضع اللمسات الأخيرة عليها، خلال زيارة وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو لواشنطن في الرابع من يونيو المقبل، تقضي بانسحاب وحدات حماية الشعب من منبج، بعد 30 يوماً من توقيع الاتفاق.

وأضافت الوكالة أن القوات التركية والأميركية ستبدأ عملية إشراف مشتركة في منبج، بعد 45 يوماً من توقيع الاتفاق، وستشكل إدارة محلية في غضون 60 يوماً، بعد الرابع من يونيو المقبل.

وكان تشاووش أوغلو أبلغ قناة خبر التلفزيونية في وقت سابق، بأن الجدول الزمني الخاص بخطط منبج قد يوضع خلال محادثات مع نظيره الأميركي مايك بومبيو في واشنطن، وبأن الخطة قد تطبق قبل نهاية الصيف.

كما نقلت وسائل إعلام عن تشاووش أوغلو قوله في رحلة عودته من ألمانيا: إنه في حال الانتهاء من الخطة الخاصة بمنبج فقد تطبق في أنحاء شمال سوريا.

بيد أن مسؤولاً محلياً في منبج، قال إن تأكيدات تشاووش أوغلو بأن القوات الأميركية والتركية ستسيطر على المنطقة مؤقتاً "كلام سابق لأوانه ولا مصداقية له".